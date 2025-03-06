Три спортсменки из Подмосковья выступят на чемпионате мира по боксу

Три подмосковные спортсменки в составе сборной России выступят на чемпионате мира по боксу среди женщин. Победителей будут определять в 12 весовых категориях, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В состав национальной команды вошли Юлия Чумгалакова (Домодедово, весовая категория 48 кг), Людмила Воронцова (Химки, весовая категория 57 кг) и Елена Бабичева (Королев, весовая категория 63 кг).

«У нас правильный настрой и команда, голодная до побед. Чемпионат мира — главное событие в нынешнем сезоне, все девчонки в отличной форме. Для нас это настоящий праздник, тем более что мы выступаем с флагом и гимном нашей страны, это сейчас дорогого стоит. Будем драться за каждую медаль», — сказала перед стартом чемпионата Людмила Воронцова.

Спортсменка из Химок назначена капитаном сборной России.

«25% состава сборной страны — наши подмосковные девушки. Это успех для боксерского сообщества Подмосковья! Это большая ответственность. Все три спортсменки имеют большой опыт на международной арене, включая олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Все претендуют на медали, а какие конкретно — покажет ринг», — сказал директор подмосковной СШОР по боксу Сергей Введенский.

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет с 8 по 16 марта в сербском городе Ниш. Участницы будут бороться за победу в 12 весовых категориях. 8 марта пройдет жеребьевка и церемония открытия турнира, а на следующий день начнутся предварительные поединки. Финалы пройдут 16 марта. Изначально чемпионат мира по боксу среди женщин должен был пройти в 2024 году в Казахстане, но по ряду причин его решено было отложить и перенести в Сербию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.