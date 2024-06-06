сегодня в 11:31

Три сборные Подмосковья примут участие во Всероссийском турнире по футболу

Команды из Московской области сыграют во всероссийском турнире по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля». Подмосковные сборные выступят в трех дисциплинах: футбол на электроколясках, мини-футбол слепых (В1) и мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Всего в соревнованиях примут участие 470 спортсменов из 20 регионов России. В составе 50 команд они будут соревноваться в шести дисциплинах: футбол лиц с заболеванием ЦП, футбол ампутантов, футбол глухих, мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями, мини-футбол слепых (В1) и трансплант-футбол (футбол среди людей с пересаженными органами или находящимися на диализе).

В рамках соревнований впервые пройдет Кубок России по футболу на электроколясках.

Соревнования пройдут в Нижнем Тагиле с 6 по 8 июня в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.