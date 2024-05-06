Три медали завоевали спортсмены Подмосковья на Кубке России по гребле
Фото - © Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
Три медали завоевали представители Московской области на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. В копилке команды Подмосковья два «золота» и одно «серебро», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Победителями Кубка России стали Иван Дмитриев в дисциплине «каноэ-двойка 1 000 м. мужчины» и Елена Анюшина в дисциплине «байдарка-двойка 1 000 м. женщины».
Подмосковный спортсмен Максим Оселедко стал бронзовым призером в дисциплине «байдарка-одиночка 500 м. мужчины (К-1)». На первом и втором местах спортсмены из Краснодарского края и Омской области соответственно.
По итогам соревнований спортсмены отбираются в сборную команду России для участия в Играх БРИКС и чемпионате Европы.
В Кубке России принимают участие порядка 300 гребцов из более чем 25 регионов страны.
Турнир проходит с 3 по 8 мая 2024 года в г. Краснодар. Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.