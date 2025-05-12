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Три медали завоевали подмосковные спортсмены на соревнованиях по маунтинбайку

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на международных и Всероссийских соревнованиях по велоспорту-маунтинбайк в олимпийской дисциплине «кросс-кантри», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем международных соревнований среди женщин стала спортсменка из Краснознаменска Александра Ушакова. Второе и третье места заняли представительницы Челябинской и Свердловской областей. Всего в этой категории состязались 16 спортсменок. Александра Ушакова по итогам двух этапов соревнований стала лидером серии.

В рамках всероссийских соревнований в возрастной группе «юниоры 17-18 лет» серебряным призером стал Илья Логачев, представляющий городской округ Химки. Золотую медаль в этой категории выиграл спортсмен из Чувашской Республики, а третье место занял спортсмен из Санкт-Петербурга. В соревнованиях юниоров приняли участие 25 велогонщиков.

Среди девушек в возрастной группе 13-14 лет третье место всероссийских соревнований заняла спортсменка из Сергиева Посада Софья Пантеева. На первой ступени расположилась представительница Республики Беларусь, а «серебро» завоевала соперница из Калининградской области. Всего за медали турнира среди девушек боролись 14 участниц.

Международные и всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайк в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» прошли 11 мая 2025 года в деревне Юкки Ленинградской области.

Состязания организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.