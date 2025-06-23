Три медали завоевали подмосковные легкоатлеты в первый день Кубка России

В первый день домашнего Кубка России по легкой атлетике команда Московской области завоевала три серебряные медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В беге с барьерами на 400 м среди женщин Кристина Вершинина (Жуковский) стала серебряным призером Кубка России. На первом и третьем местах спортсменки из Воронежской области. Мужское «серебро» в этой же дисциплине завоевал Владимир Лысенко (Жуковский). Его соседями по пьедесталу стали представитель Москвы и спортсмен из Калужской области, которые заняли первое и третье места соответственно.

Еще одну серебряную медаль команде Подмосковья принес Андрей Романов (Жуковский) в метании молота с результатом 72 м 13 см. Лидером соревнований стал представитель Москвы, а на третьем месте — атлет из Нижегородской области.

Московскую область на домашнем Кубке России по легкой представляют 54 спортсмена. В рамках Кубка России в течение трех дней сильнейшие легкоатлеты соревнуются во всех дисциплинах «королевы спорта» за 40 комплектов наград.

Кубок России по легкой атлетике проходит с 20 по 22 июня на стадионе «Метеор» в Жуковском в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Всего в стартах принимают участие более 700 спортсменов из разных регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.