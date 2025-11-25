Три медали завоевали подмосковные конькобежцы на Всероссийских соревнованиях

Подмосковные конькобежцы завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях «Памяти Б. А. Шилкова» среди юниоров и юниорок. В копилке представителей региона золотая и две серебряные награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в соревнованиях юниоров на дистанции 500 м завоевали Савелий Пронин (Коломна). На втором и третьем местах финишировали спортсмены из Иркутской области и Санкт-Петербурга.

Также подмосковный спортсмен стал серебряным призером в стартах на 1 000 м. «Золото» и «бронза» по итогам этих соревнований у представителей Иркутской области и Москвы соответственно.

Среди юниорок серебряным призером стала Мария Логинова (Коломна), которая финишировала второй на дистанции 500 м. Первую и третью ступени пьедестала почета заняли конькобежки из Москвы и Санкт-Петербурга.

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту проходили с 20 по 23 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Состязания стали вторыми в серии рейтинговых турниров.

Отметим, что на протяжении сезона в рамках серии всероссийских соревнований спортсмены набирают рейтинговые очки на отдельных дистанциях, в масс-старте и командных забегах для отбора на первенства России.

Первыми в этом сезоне стали соревнования «На призы городского округа Коломна», которые прошли с 6 по 8 ноября. Продолжит серию турнир «На призы шестикратной олимпийской чемпионки Л. П. Скобликовой» В Челябинске. Он состоится 6 и 7 декабря. В январе конькобежцы вновь встретятся в Челябинске в рамках соревнований «На призы ЗМС А. В. Кибалко». В феврале финальный турнир примет Киров, где состоятся соревнования «На призы имени С. М. Кирова».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.