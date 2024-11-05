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Три медали завоевали люберецкие спортсмены на чемпионате по самбо

Спортсмены из Люберец завоевали золотую и две бронзовые медали на чемпионате Московской области по самбо. Всего городской округа представляли 13 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В самой представительной весовой категории — до 88 кг — лучшим стал тренер Федерации самбо городского округа Люберцы Алексей Курначенков, завоевавший титул чемпиона Московской области. Бронзовые награды — у инструкторов федерации Ивана Захарова (в/к до 79 кг) и Ксении Макаровой (в/к до 65 кг)», — рассказал председатель федерации самбо Люберец, вице-президент федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

Он добавил, что данные соревнования являются отборочными на чемпионат Центрального Федерального округа по самбо, который пройдет с 20 по 22 декабря в Рязани.

Еще трое люберчан — тренеры Ислам Натов и Данила Лебедев, а также инструктор-методист Георгий Бибаев — остановились в шаге от медалей, заняв пятое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.