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Три медали взяли спортсмены Подмосковья на соревнованиях по лыжным гонкам

Представители Московской области стали обладателями трех медалей на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам (лыжероллеры). В копилке подмосковных спортсменов одна золотая и две серебряные награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В соревнованиях в дисциплине «спринт» на дистанции 1200 метров среди женщин места пьедестале почета заняли сразу две представительницы подмосковной СШОР «Истина». Виктория Лукашева финишировала первой, а второе место заняла Кристина Резцова. На третьей ступени — спортсменка из Санкт-Петербурга.

Еще одно «серебро» на дистанции 1 200 метров команде принес Иван Кочетков, который также представляет истринскую СШОР «Истина». Первым в мужских соревнованиях к финишу пришел представитель Санкт-Петербурга, а замкнул тройку лидеров атлет из Москвы.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры) проходили 30 июня 2024 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.