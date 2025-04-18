Три медали взяли спортсмены Подмосковья на чемпионате России по плаванию

Подмосковные спортсмены завоевали золотую и две бронзовые медали на чемпионате России по плаванию. Первое золото в копилку сборной региона принес пловец Александр Степнов, который стал лучшим на дистанции 800 м вольным стилем, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На второй и третьей позиции финишировали соперники из Ростовской и Волгоградской областей.

В женских стартах на 200 м (комплексное плавание) третье место заняла подмосковная пловчиха Виктория Таранникова. Первую и вторую ступени пьедестала заняли спортсменки из Краснодарского края и Санкт-Петербурга соответственно.

Еще одну бронзовую награду команде принесли пловцы Иван Гирев, Роман Акимов, Александр Степанов и Виталий Нечаев в эстафете 4×200 м вольным стилем. Золото и серебро у квартетов из Москвы и Санкт-Петербурга.

В первый день чемпионата России Иван Гирев и Роман Акимов стали серебряными призерами в мужских стартах на дистанцию 200 м вольным стилем. Таким образом в копилке команды Московской области пять медалей: золотая, две серебряные и две бронзовые.

В финальный день национальных стартов на дорожки выйдут Евгений Рылов в дисциплине 200 м на спине, Иван Гирев проплывет 100 м вольным стилем, а Виктория Таранникова выступит в женских соревнованиях на дистанции 200 м брассом. Герман Зажирский будет бороться за медали на дистанции 200 м баттерфляем, а Александр Степанов посоревнуется в заплыве на 1500 м вольным стилем. Кроме того, мужская и женская команды Подмосковья выйдут на старт в эстафетах 4×100 м.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 13 по 18 апреля. В этом году турнир является отбором к главному старту сезона. В июле лучшие представители России отправятся на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапур.

В национальном первенстве принимают участие пловцы из 72 регионов России. Всего на турнир допущены 811 спортсменов, которые разыграют 41 комплект наград. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.