Три медали взяли спортсмены Люберец на первенстве по гребле на байдарках и каноэ

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва завоевали три золотых и одну серебряную медали на открытом первенстве городского округа Коломна по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне состоялось открытое первенство городского округа по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов. В том числе и воспитанники СШОР городского округа Люберцы.

«Отделение гребли на байдарках и каноэ нашей школы активно развивается. Юные спортсмены в очередной раз показали достойные результаты. Первое место заняли Павел Антипов (К-1, 200 метров), Кирилл Пудовкин (К-1, 200 метров), Мария Пономарева (К-1, 200 метров), второе — Кристина Григорьева (К-1, 200 метров). Поздравляем спортсменов и тренера Климентия Руцкого с успешным выступлением, желаем побед», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.