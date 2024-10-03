сегодня в 13:35

Три медали взяли спортсмены из Павловского Посада на соревнованиях по боксу

Спортсмены из Павловского Посада приняли участие во Всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей, посвященных памяти Героя России Вице-Адмирала Буриличева А. В. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования проходили в г. о. Спасс-Клепики Рязанской области. Турнир был наполнен людьми, звуками гонга, эмоциями радости и слезами поражений, а так же поддержкой болельщиков.

На боксерский турнир съехались 40 команд из 15 регионов России, а также команды из республик Абхазия и Узбекистан. Всего в соревнованиях участвовали 220 юных боксеров.

Спортсмены из Павловского Посада показали чемпионский характер и добились высоких результатов: Роман Богатырев завоевал золото, Сергей Корочкин и Максим Маслов заняли награждены серебряными медалями.

Высокие результаты стали возможны благодаря упорству ребят, а так же профессиональной работе тренера Шар-Оглы Хамида Ниязовича.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей регионе.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.