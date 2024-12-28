Три медали на этапах Кубка РФ по сноуборду завоевали спортсмены из Подмосковья

Подмосковные сноубордисты стали победителями этапов Кубка РФ в мужских и женских соревнованиях, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница региона Варвара Артюхова показала лучшие результаты по итогам двух дней в дисциплине «параллельный слалом» и стала обладательницей двух наград высшей пробы.

В ноябре на первом и втором этапах Кубка России в дисциплине «параллельный слалом» Варвара Артюхова также завоевала две золотые медали.

В мужских стартах в рамках III этапа Кубка России в дисциплине «сноуборд-кросс» победителем стал подмосковный спортсмен Арсений Томин. Он обошел соперников из Кемеровской области и Красноярского края. Ранее сноубордист из Московской области стал лучшим в рамках первого и второго этапов Кубка России по сноуборд-кроссу в смешанной паре.

III и IV этапы Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом» проходили с 25 по 28 декабря 2024 года на СК «Чекерил» в Ижевске (Удмуртская Республика). Этапы Кубка России по сноуборд-кроссу проходят с 25 по 29 декабря 2024 года на МСК «Сопка» в Красноярске.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.