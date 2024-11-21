Три городских округа Подмосковья стали лауреатами Всероссийского конкурса
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Богородский округ, Электросталь и Подольск стали призерами «Всероссийского конкурса среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В номинации «Лучшая муниципальная практика информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом среди муниципальных образований с населением от 100 до 250 тысяч человек» лауреатами второй степени стали сразу два городских округа Московской области: Богородский и Электросталь.
В аналогичной номинации, но среди муниципальных образований с населением от 250 до 500 тысяч человек лауреатом конкурса третьей степени стал городской округ Подольск.
Всего в конкурсе приняли участие 110 муниципальных образований со всей территории России. Конкурс проводится по инициативе Минспорта России при поддержке АНО «Диалог Регионы» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.