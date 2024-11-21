Три городских округа Подмосковья стали лауреатами Всероссийского конкурса

Богородский округ, Электросталь и Подольск стали призерами «Всероссийского конкурса среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В номинации «Лучшая муниципальная практика информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом среди муниципальных образований с населением от 100 до 250 тысяч человек» лауреатами второй степени стали сразу два городских округа Московской области: Богородский и Электросталь.

​В аналогичной номинации, но среди муниципальных образований с населением от 250 до 500 тысяч человек лауреатом конкурса третьей степени стал городской округ Подольск.

Всего в конкурсе приняли участие 110 муниципальных образований со всей территории России. Конкурс проводится по инициативе Минспорта России при поддержке АНО «Диалог Регионы» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».​

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.