Три биатлониста из Подмосковья вошли в сборную России на Кубок Содружества

Три спортсмена из Московской области будут представлять Россию на IV этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В состав сборной России на IV этапе Кубка Содружества по биатлону вошли Кристина Резцова, Анастасия и Саид Каримулла Халили. Все они представляют областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры.

Анастасия Халили завоевала серебряную медаль на первом этапе соревнований, который прошел в сентябре в Сочи на лыжероллерах. Кристина Резцова также стала второй на этом этапе, а на втором этапе в Ханты-Мансийске в декабре заняла третье место. На третьем этапе в Чайковском Резцова дважды победила и один раз стала третьей.

Кубок Содружества сезона 2025/2026 включает шесть этапов: пять проходят в России, один — в белорусских Раубичах. Финал традиционно состоится в Мурманске в апреле 2026 года. Всего в сборную России вошли 36 спортсменов — по 18 мужчин и женщин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.