Третий старт серии TOPSKI FAMILY на призы Панжинского пройдет в Одинцове

Третий лыжный этап традиционной серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 23 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Регистрация участников продолжается по ссылке.

Для лыжников будут подготовлены дистанции от 600 м до 5 км, а также семейная и корпоративная эстафеты.

Соревнования в рамках семейной эстафеты пройдут в три этапа по 600 м среди членов семьи по отдельности: дети, папы и мамы. На старт корпоративной эстафеты выйдут команды различных организаций. Им предстоит преодолеть четыре этапа по 1000 м. В составе каждого коллектива на лыжню должна выйти как минимум одна женщина-участница.

По традиции участников будет приветствовать знаменитый лыжник Александр Панжинский, который проведет для собравшихся предстартовую разминку. Также почетными гостями мероприятия станут семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Светлана Ромашина и четырехкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы по биатлону Владимир Драчев.

Отметим, что медали всех этапов турниров «TOPSKI FAMILY» формируют единую композицию. Отдельные призы будут вручаться в Семейном зачёте лучшим шести парам «ребенок-родитель» по сумме занятых мест.

Также для гостей и участников мероприятия подготовлена насыщенная развлекательная программа и спортивная лотерея. Подробнее с условиями и программой мероприятия можно ознакомиться на сайте события.

Серия турниров «TOPSKI FAMILY» проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Место проведения: г. о. Одинцово, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Дата —23 февраля 2025 года.

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