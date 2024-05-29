Третье место на первенстве России по кикбоксингу завоевала спортсменка из Жуковского

14-летняя спортсменка из Жуковского провела тяжелые бои и заняла третье место на пьедестале почета общероссийского турнира по кикбоксингу, заполучив бронзовую медаль.

Таисия Настечик — воспитанница центра единоборств «ШТУРМ» (г. Жуковского) и тренера Сергея Прусова. В упорной борьбе она стала бронзовым призером первенства России.

«Я очень довольна результатом. И хочу поблагодарить своих родителей, ребят и девчонок, с которыми мы занимаемся, а также тренера Сергея Александровича. Но, конечно, понимаю, что нужно работать, тренироваться, и что мне есть, куда развиваться дальше», — сказала юная спортсменка.

Соревнования завершились на днях в Каспийске (республика Дагестан). Это главный в годовом цикле соревнований турнир для спортсменов младше 18 лет. В нем приняли участие более двух тысяч спортсменов из 76 регионов России.

«Таисия провела два тяжелых боя; в полуфинале она уступила победительнице Первенства России в один удар, с разногласием судей «два-один», — пояснил Сергей Прусов.

Таисия Настечик - ученица Первой гимназии; ей 14 лет. Кикбоксингом она занимается уже пятый год, однако выступление на турнире такого уровня стало для нее первым в спортивной карьере.

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