Тренировочные сборы клуба «ИППОН» киокусинкай карате-до провели в Раменском

Традиционные учебно-тренировочные сборы воспитанников клуба «ИППОН» Федерации киокусинкай карате-до Московской области впервые прошли на базе Раменской школы № 8 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Свыше 180 спортсменов разного уровня подготовки приняли участие в соревновании, которое прошло в 7 возрастных категориях от 4 до 16 лет.

Именно на таких сборах у детей появляется отличная возможность показать свои лучшие качества, продемонстрировать то, чему они научились в процессе тренировок. По итогу, тренерские команды совместно с родителями определяют сильные и слабые стороны своих подопечных, а также проводят отбор ребят для более серьезных и масштабных соревнований.

В процессе подготовки к сборам клуба «ИППОН» были разработаны специальные памятные дизайнерские медали, которые повысили мотивацию участников и способствовали их более успешной деятельности.

«Администрация школы выражает огромную благодарность президенту МОО киокусинкай „ИППОН“, главному тренеру Московской области ФКР Сергею Дмитриевичу Галактионову за открытие отделения клуба в Раменской школе № 8, эффективное взаимодействие тренеров клуба с учителями, учащимися и воспитанниками, содействие в обмене опытом между сотрудниками, а также успешную организацию учебно-тренировочных сборов на базе школы. Надеемся на дальнейшее совместное плодотворное сотрудничество, популяризацию киокусинкай карате и здорового образа жизни!» — сказал директор Раменской школы № 8 Андрей Илюхин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.