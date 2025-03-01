Тренеры Подмосковья могут подать документы для участия в «Социальной ипотеке»

​С 3 марта в Подмосковье тренеры-преподаватели учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, смогут принять участие в отборе на получение квартиры по подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

К участию в отборе допускаются тренеры-преподаватели: со стажем работы по специальности на территории РФ не менее 3 лет, имеющие высшую или первую квалификационную категорию, не имеющие жилья на территории Подмосковья (в том числе супруги), имеющие возможность получения ипотечного жилищного кредита, заключившие соглашение по осуществлению трудовой деятельности на срок не менее 10 лет.

​Возраст претендентов мужчин не должен превышать 50 лет, женщин — 45 лет. По каждому критерию начисляется определенное количество баллов. Участники определяются по наибольшему числу набранных баллов.

​Для получения дополнительных баллов необходимо наличие почетных спортивных званий и наград, наличие спортсменов в составе сборной команды в текущем году и (или) году, предшествующему году подачи заявления. Также дополнительные баллы начисляются, если вид спорта участника входит в перечень базовых дисциплин для Московской области.

​Тренеры, прошедшие отбор, получат за счет средств бюджета Московской области: первоначальную оплату 50% стоимости квартиры, ежемесячную оплату «тела» кредита (оставшиеся 50% стоимости квартиры) в течение 10 лет. Таким образом, стоимость квартиры будет оплачена полностью за счет средств бюджета Московской области, участник программы оплачивает только % по кредиту, предоставленному на 50% стоимости квартиры.

​Подробнее с критериями отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Всего за семь лет участниками подпрограммы стали 66 человек, из них 22 тренера из государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Московской области, и 44 человека из 22 муниципальных образований Подмосковья.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.

«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», — сказал глава области.