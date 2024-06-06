Тренером волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» станет Константин Ушаков

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В качестве тренера Константин Ушаков вместе с краснодарской волейбольной командой «Динамо» стал обладателем Кубка России (2014, 2015), обладателем Кубка ЕКВ (2014/2015, 2015/2016), бронзовым призером чемпионата России (2015/2016), бронзовым призером Кубка России (2020) и финалистом клубного чемпионата мира (2015).

Кроме того, в качестве наставника Константин Ушаков привел московский волейбольный клуб «Динамо» к победе на Кубке России (2022, 2023) и титулу национального чемпиона (2022/2023). В годы его тренерской работы команда становилась обладателем Суперкубка России (2023) и обладателем Кубка Столетия (2023).

На посту главного тренера Константин Ушаков сменил Константина Сидоренко, который тренировал команду с января 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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