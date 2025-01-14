Тренер «Спартака» жил в Москве на 30 тысяч рублей, потому что это 3 тысячи евро

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих тратах во время жизни в России, подумав, что 30 000 рублей — это 3000 евро. В связи с этим испанский специалист предположил, что если у человека есть 60 000 рублей в Москве, то «жизнь удалась», сообщает «Спорт-Экспресс» .

У Абаскаля спросили, сколько денег ему хватало для жизни в российской столице. Бывший наставник красно-белых отметил, что часто завтракал и обедал, а иногда и иногда ужинал на базе команде, потому что там была «отличная кухня с фантастическим разнообразием блюд». Абаскаль также признался, что не тратил много средств.

После этого интервьюер привел слова некоторых футболистов, утверждающих, что с питанием в расположении клуба им хватало бы по 30 000 рублей на жизнь.

«30 тысяч рублей — это три тысячи евро? Ну да, [у меня выходило] где-то три-четыре тысячи. Но ведь еще и квартира стоит денег. Допустим, аренда — это еще тридцать тысяч. Тогда нужно умножить на два. И все — жизнь удалась!» — заявил Абаскаль в интервью.

По словам экс-наставника «Спартака», в Москве можно вести более скромную жизнь и столица не входит в число «дорогих» городов мира. Абаскаль также полагает, что «для первого варианта» на жизнь в Москве хватит 60 тысяч рублей.

По курсу Центробанка РФ на 14 января, 30 000 рублей равны примерно 286 евро.