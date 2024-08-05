Тренер Шамолин: турнир на Кубок Овечкина организован на высоком уровне

Турнир на Кубок Александра Овечкина организован на высоком уровне. Приезжим командам помогают с местами проживания — для них подбирают комфортные гостиницы, рассказал РИАМО тренер Академии В. В. Петрова Дмитрий Шамолин.

«Моя команда первый раз участвует, но мы видели, как соревнования проходили в прошлом году, и нам понравилась организация», — подчеркнул тренер.

Шамолин добавил, если раньше он видел эту организацию со стороны, и это было впечатляюще, то сейчас он столкнулся с этим изнутри и не разочарован.

«Перед игрой к команде прикрепляются определенные сотрудницы, которые помогают во всех организационных вопросах, это очень важно», — отметил тренер.

Он обратил внимание, что турнир на Кубок Александра Овечкина — отличный пример популяризации хоккея, а дети учатся равняться на выдающихся спортсменов. Шамолин сделал акцент, что турниры имени великих игроков — хорошая мотивация детям расти дальше и развиваться в спорте. Тренер и его команда заряжены на победу.

«Мы готовы к тому, что наши соперники также стремятся победить, но в этом и суть игры. Мы будем прилагать все усилия, чтобы наша команда была победителем в любом матче независимо от соперника. Надо играть с первой до последней минуты. В хоккее все непредсказуемо», — заключил он.

Турнир Ovi Cup проходит в Подмосковье уже в шестой раз: на 5–7 августа запланированы игры группового этапа, 8–9 августа состоятся четверть- и полуфинал соревнований. Финальные матчи, а также игры за 3–15 места пройдут 10 августа.