Тренер реутовской «Школы героев» выступит в проекте «Супер Ниндзя 3»

Ксения Моисеева — тренер спортивного комплекса городского округа Реутов «Школа героев» покажет свой опыт и мастерство в проекте телеканала СТС «Супер Ниндзя 3». Зрители станут свидетелями напряженной борьбы за выход в финал. На протяжении всей программы участники будут преодолевать сложнейшие препятствия и испытания, проверяя свою выносливость и ловкость, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В тоже время на базе «Школы героев» стартовал очередной этап кастинга для участия во втором сезоне проекта «Супер Ниндзя Дети». Около четырехсот спортсменов из Московской области от 9 до 14 лет испытают свои силы, проявляя невероятную энергию и решимость, стремясь продемонстрировать свои уникальные навыки. Среди участников кастинга будут и воспитанники реутовской «Школы героев».

Каждый эфир «Супер Ниндзя» — это не просто соревнование, а настоящий спектакль, полный ярких эмоций и неожиданных поворотов.

В Реутове большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры, а также развитию всевозможных секций для жителей всех возрастов. Бесплатные занятия проводятся в городских парках, кроме того, действуют несколько крупных секций по различным видам спорта, воспитанники которых на регулярной основе пополняют общегородскую копилку трофеев медалями и кубками соревнований и турниров регионального, всероссийского и международного уровней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.