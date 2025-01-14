Тренер раскрыла секрет, какие упражнения нужно делать для похудения

Похудение — это комплексный процесс, важную роль в котором играют грамотные физические нагрузки.

Как объяснила эксперт, кардиотренировки — это аэробные упражнения, например, бег, плавание, велосипед, прыжки. Они помогают сжигать больше калорий, чем силовые нагрузки, особенно в первые 20 минут, а также укрепляют сердечно-сосудистую систему, отметила Новикова. Однако не стоит чрезмерно усердствовать, чтобы не переутомиться.

Силовые тренировки проводятся с отягощениями — тренажерами, гантелями, штангами, гирями, к ним также относятся упражнения с собственным весом. Здесь очень важно работать под контролем тренера, чтобы не травмироваться.

При этом для похудения необходимо совмещать оба вида нагрузок — силовые и кардио, посоветовала тренер.

«Кардиотренировки помогут сжечь больше калорий в начале занятий, а силовые тренировки ускорят метаболизм и увеличат мышечную массу, что позволит сжигать больше калорий в долгосрочной перспективе», — подытожила Новикова.