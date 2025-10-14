Тренер, почетный гражданин Подмосковья Владимир Максимов отмечает юбилей

Выдающийся тренер СССР и РФ, мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион СССР, олимпийский чемпион по гандболу (золотая медаль1976 года, Монреаль) Владимир Максимов во вторник отмечает 80-летний юбилей.

Он родился 14 октября 1945 года. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «Физическое воспитание» в 1970 году. В составе сборной СССР провел 172 матча, забросил 690 мячей (национальный рекорд). 30 лет был тренером сборной СССР по гандболу, а затем — главным тренером сборной России.

Трудовую деятельность начал в 1966 году преподавателем-тренером в Краснодарском пединституте. С 1970 года по 1972 год — ассистент кафедры спортивной дисциплины в Кубанском госуниверситете. В 1972–1978 годах — старший преподаватель кафедры физвоспитания в Московском авиационном институте имени С. Орджоникидзе. С 1978 года по 2004 год — тренер сборной команды СССР по ручному мячу, затем — главный тренер сборной команды России по гандболу.

С 2004 г. по н. в. — главный тренер команды «Чеховские медведи» в государственном автономном учреждении Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 7».

Воспитанники Максимова завоевали олимпийские золотые медали на ХХV летних Олимпийских играх в Барселоне (1992 год) и ХХVII летних Олимпийских играх Сиднее (2000 год).

Свыше 18 лет он занимал пост гендиректора союза гандболистов России. Сейчас Максимов является главным тренером подмосковной спортивной команды «Чеховские медведи» — лидера российского гандбола, базовой команды сборных команд России по гандболу. Под его руководством команда впервые в истории российского гандбола одержала победу в престижном европейском турнире — завоевала Кубок обладателей Кубков, стала чемпионом России 2002–2018 годов, 11-кратным обладателем Кубка России 2006–2013 годов и 2015-2016 и 2018 годов, пятикратным победителем розыгрыша Суперкубка России 2014–2018 годов.

Пять игроков команды входят в состав первой сборной РФ, еще восемь — в состав молодежной сборной страны. Сборная России по гандболу на 70% состоит из воспитанников Максимова.

Максимов награжден орденом Трудового Красного знамени, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, ведомственными наградами и наградами Московской области. Также он заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный мастер спорта СССР.

Постановлением губернатора Московской области от 29 августа 2019 года №400-ПГ Максимову было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

