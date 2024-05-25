Тренер по баскетболу школы «Багратион» стал лучшим форвардом Подмосковья

Учитель физкультуры образовательного центра «Багратион» Одинцовского городского округа Оганес Мартиросян выступает за команду города Лыткарино «Кристалл» в баскетбольной любительской лиге. На чемпионате Московской области он завоевал звание «Лучшего форварда Чемпионата».

«В Чемпионате Московской области по баскетболу участвую с 2008 года, уже 16 лет. За эти годы я завоевал порядка 6-ти вторых мест, 1 третье и 5 чемпионских мест. Поэтому удостоился такого звания и стал «Лучшим форвардом Чемпионата», как самый титулованный игрок любителей-баскетболистов, которые участвуют в чемпионате Московской области по баскетболу», — сказал Мартиросян.

С 1 сентября текущего года Оганес работает учителем физкультуры образовательного центра «Багратион» в Одинцовском округе.

«Мои учителя физкультуры привили мне любовь к спорту. Я занимался всеми видами спорта и тем самым, понимая психологию детей, я прививаю любовь к спорту. Самое главное, чтобы им это нравилось и они получали от этого удовольствие. В этом и есть успех», — отметил Оганес Мартиросян.

Семиклассник Игорь Хлупин освоил приемы атаки и защиты, однако не всегда точно попадает в кольцо. Технику оттачивает на тренировках под руководством Оганеса.

«Баскетболом я занимаюсь уже 2 года. В основном самостоятельно. Когда пришел к тренеру, я очень сильно улучшил свои навыки, стал хорошо играть. Мне очень нравится здесь тренироваться и я мечтаю стать звездой баскетбола. Тренируюсь три раза в неделю, играю за сборную школы, готовлюсь к соревнованиям», — поделился Игорь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также губернатор сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.