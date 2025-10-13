Тренер одной из лучших хоккейных школ России избивал детей клюшкой
Фото - © Unsplash.com
Детского тренера по хоккею уволили из столичной академии «Спартака» за избиение клюшкой восьмилетнего воспитанника, сообщает «Mash на спорте».
На опубликованных кадрах видно, как тренер Георгий М. бьет клюшкой по шлему юного хоккеиста, после чего ребенок падает на лед. Затем он толкнул мальчика клюшкой, и он вновь упал на лед. Все это время тренер нецензурно выражался и кричал на воспитанника.
Георгий М. тренирует детей с 2017 года, применяя уникальные методики воспитания юных хоккеистов. После публикации видео в Сети хоккейного тренера моментально уволили из академии «Спартака», которая считается одной из лучших в стране. Кроме того, академия поспешила извиниться перед родителями пострадавшего мальчика.
В 2025 году академия «Спартака» впервые в истории выиграла общий зачет школ в первенстве Москвы. Чемпионами стали сразу четыре возраста.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.