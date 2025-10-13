Тренер одной из лучших хоккейных школ России избивал детей клюшкой

Детского тренера по хоккею уволили из столичной академии «Спартака» за избиение клюшкой восьмилетнего воспитанника, сообщает «Mash на спорте» .

На опубликованных кадрах видно, как тренер Георгий М. бьет клюшкой по шлему юного хоккеиста, после чего ребенок падает на лед. Затем он толкнул мальчика клюшкой, и он вновь упал на лед. Все это время тренер нецензурно выражался и кричал на воспитанника.

Георгий М. тренирует детей с 2017 года, применяя уникальные методики воспитания юных хоккеистов. После публикации видео в Сети хоккейного тренера моментально уволили из академии «Спартака», которая считается одной из лучших в стране. Кроме того, академия поспешила извиниться перед родителями пострадавшего мальчика.

В 2025 году академия «Спартака» впервые в истории выиграла общий зачет школ в первенстве Москвы. Чемпионами стали сразу четыре возраста.

