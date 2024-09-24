Тренер Конев выделил топ-3 упражнений, от которых может расти живот

Тренер Конев: приседания и становая тяга могут увеличить в объемах живот

В мире фитнеса существует множество мифов о том, какие упражнения способствуют росту мышц и формированию идеального тела. Однако есть и неожиданный аспект силовых тренировок — упражнения, которые могут привести к увеличению объема живота, рассказал РИАМО координатор и топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Роман Конев.

Он выделил топ-3 популярных упражнений из «качалки», от которых может расти живот, — это приседания, становая тяга и жим лежа. Любое силовое упражнение, требующее значительных усилий и натуживания, может привести к образованию избыточного внутрибрюшного давления.

«Это связано с тем, что при поднятии тяжелых весов многие не следят за дыханием. В результате происходит растяжение диафрагмы и увеличение объема живота», — объяснил Конев.

Он посоветовал уделять внимание правильному дыханию во время выполнения упражнений. Это поможет избежать ненужного натуживания и снизит риск увеличения давления в брюшной полости.

«Используйте атлетический пояс при работе с тяжелыми весами. Это поможет поддерживать правильную осанку, снизить риск травм, контролировать внутрибрюшное давление», — дал еще один совет специалист.

Он подчеркнул, что не стоит сразу же исключать силовые упражнения из тренировки, так как они являются основой. Однако важно помнить о нюансах при их выполнении.