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Трейл-забег пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха

Трейл-забег пройдет 4 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Участников ждут спуски, подъемы и меняющиеся ландшафты, передает пресс-служба администрации городского округа.

Трейл — это любительский забег по природному рельефу.

Организаторы подготовили для спортсменов четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 20 км. Любой желающий сможет выбрать маршрут по силам. Каждый участник получит медаль финишера.

В парке несколько беговых и лыжных трасс для спортсменов разного уровня подготовки: от 1 км до 10 км в один круг.

Также здесь регулярно проводят занятия по йоге, скандинавской ходьбе, бегу и растяжке для взрослых и детей.

Зарегистрироваться на трейл можно по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.