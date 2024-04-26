Трейл-забег пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха
Трейл-забег пройдет 4 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Участников ждут спуски, подъемы и меняющиеся ландшафты, передает пресс-служба администрации городского округа.
Трейл — это любительский забег по природному рельефу.
Организаторы подготовили для спортсменов четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 20 км. Любой желающий сможет выбрать маршрут по силам. Каждый участник получит медаль финишера.
В парке несколько беговых и лыжных трасс для спортсменов разного уровня подготовки: от 1 км до 10 км в один круг.
Также здесь регулярно проводят занятия по йоге, скандинавской ходьбе, бегу и растяжке для взрослых и детей.
Зарегистрироваться на трейл можно по ссылке.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.