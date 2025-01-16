Трехкратный олимпийский призер по плаванию Дмитрий Волков скончался в 58 лет

Утром 16 января в возрасте 58 лет скончался трехкратный олимпийский призер в плавании брассом Дмитрий Волков, об этом в своем Telegram-канале сообщила советская прыгунья в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская.

«Сегодня утром (16 января — ред.) умер Дима Волков. Много раз пыталась дозвониться до него в последние две недели, но не удавалось. Знаю, точно так же не удавалось друзьям — с ними были на связи. А сегодня брат Димы подтвердил горькую весть», — сообщила Вайцеховская.

По словам Вайцеховской, Волков продолжительное время боролся с серьезной болезнью, но она оказалась сильнее. Отпевать покойного спортсмена планируют в ночь на Крещение, которое отмечается 19 января, в храме Петра и Павла на Солдатской улице. При этом журналистка не уточнила город, в котором состоится траурная церемония.

В Федерации водных видов спорта также подтвердили печальную новость о смерти Волкова и выразили соболезнования его семье, друзьям и близким людям.