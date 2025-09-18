«Трактор» и «Нефтехимик» одержали победу в дерби КХЛ

«Трактор» и «Нефтехимик» выиграли гостевые матчи в Екатеринбурге и Казани

Хоккеисты «Трактора» и «Нефтехимика» одержали победу в уральском и татарстанском дерби регулярного чемпионата КХЛ, обыграв «Автомобилист» и «Ак Барс» на выезде в среду, сообщает сайт MK.Ru .

Накануне в регулярном чемпионате КХЛ состоялись 5 матчей, среди которых особое внимание привлекли уральское и татарстанское дерби. В Екатеринбурге «Трактор» обыграл «Автомобилист» со счетом 2:0, а в Казани «Нефтехимик» победил «Ак Барс» — 2:1.

Обе встречи проходили по схожему сценарию: два периода команды вели осторожную борьбу, не позволяя сопернику создавать опасные моменты. Вратари уверенно отражали все броски, и только в третьем периоде гостям удалось открыть счет и закрепить преимущество.

В Екатеринбурге «Трактор» забросил первую шайбу в меньшинстве — отличился Андрей Никонов после передачи Егора Коршкова. В концовке встречи Коршков установил окончательный счет, поразив пустые ворота. Голкипер челябинцев Крис Дригер отразил все 33 броска и оформил первый «сухарь» в КХЛ. Главный тренер «Автомобилиста» отметил, что его команда действовала недостаточно смело в начале матча, а вратарь соперника сыграл надежно.

В Казани «Нефтехимик» дважды реализовал численное преимущество в третьем периоде благодаря точным броскам Артема Серикова и Данила Юртайкина. «Ак Барс» смог ответить только одной шайбой Александра Барабанова. Вратарь гостей Филипп Долганов отразил 47 из 48 бросков. Главный тренер нижнекамцев Игорь Гришин подчеркнул, что команда настраивается на каждый матч и такие победы придают уверенности.

Победы позволили «Трактору» и «Нефтехимику» улучшить свои позиции в турнирной таблице и опередить соперников по дивизиону.

