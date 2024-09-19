Традиционный субботний забег состоится в Люберцах 21 сентября

сегодня в 14:24

Традиционный субботний забег от сообщества «5 верст Наташинский» пройдет в Центральном парке городского округа Люберцы 21 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию, состоящую из трех кругов. Не заблудиться на трассе помогут волонтеры. Перед забегом для спортсменов традиционно проведут разминку. После финиша участников будет ждать горячий чай с полезными сладостями.

В минувшую субботу, 14 сентября, в забеге приняли участие 72 человека и 22 волонтера. По итогам забега — семь новых участников и девятнадцать личных рекордов. Одна участница пополнила клуб «100 финишей».

Мужской и женский зачет на прошлой неделе возглавили: Виктор Николаев (с результатом 00:17:08) и Дарья Лавлинская (с результатом 00:20:36).

«Хотим сказать большое спасибо нашим бесценным волонтерам за помощь в проведении верст! Если вы хотите помочь в организации следующих субботних стартов, просто запишитесь в волонтеры», — отмечается на официальной странице сообщества в социальных сетях.

Старты сообщества «5 верст Наташинский» проходят каждую субботу в 8:45. Встречаются спортсмены у входа в Центральный парк Люберец около башни с часами. Возрастное ограничение: 6+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.