Традиционный субботний забег пройдет в парке Люберец 7 сентября

сегодня в 15:14

Первый осенний субботний забег от сообщества «5 верст Наташинский» пройдет в Центральном парке Люберец 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начинается забег с традиционной разминки, заканчивается — растяжкой, общением, горячим чаем, совместной фотосессией и поздравлением именинников недели. Трасса, которую предстоит пробежать участникам, состоит из 3 кругов.

Старты сообщества проходят каждую субботу в 8:45. Встречаются любители утренних пробежек — у входа в Центральный парк около башни с часами.

В эту субботу в традиционном забеге приняли участие свыше 55 человек и 20 волонтеров. Старт был посвящен Дню города Люберцы.

По итогам забега — два новых участника и семь личных рекордов.

Мужской и женский зачет в эту субботу возглавили: Дмитрий Горелышев (с результатом 00:18:57) и Полина Покровская (с результатом 00:20:53).

Один участник пополнил клуб «50 финишей», два участника — «25 финишей», один участник — «10 финишей» и один — клуб «10 волонтерств».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.