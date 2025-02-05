Традиционный открытый кубок по рукопашному бою прошел в Ленинском округе

В минувшие выходные во Дворце спорта «Видное» состоялся традиционный открытый кубок Ленинского городского округа по рукопашному бою среди юношей. В составе сборной команды муниципалитета приняли участие 54 спортсмена, которые заняли призовые места, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Хочу выразить благодарность всем, кто помогал в организации данного мероприятия. Соревнования прошли на высоком уровне, ребята приехали все подготовленные. Каждый продемонстрировал невероятные навыки и дух соперничества. Не важно, заняли ли призовые места спортсмены или просто приняли участие, в любом случае, они уже победители. Данный турнир является одним из этапов подготовки к Первенству России по рукопашному бою, который будет проходить в Волгограде», — сказал президент Федерации Ленинского городского округа, главный судья соревнований, тренер высшей категории Павел Политаев.

В соревнованиях приняли участие свыше 200 спортсменов из 11 клубов Москвы и Подмосковья. На территории Ленинского городского округа турнир проходит уже в 15-й раз. Соревнования проводились в личном зачете, участники были распределены на возрастные и весовые подгруппы, выступая по олимпийской системе. Спортсмены были удостоены медалей и грамотами. На мероприятии также присутствовал президент Федерации рукопашного боя Московской области Владимир Манухин.

«Напряженные поединки, яркие победы и заслуженные призовые места. Наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и решимость к победе. Поздравляем всех участников и победителей. Приложенные усилия, настойчивость и желание побеждать вдохновляют каждого из нас», — добавила начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципалитета Ольга Перминова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.