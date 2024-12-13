Традиционный легкоатлетический забег состоится в Люберцах 14 декабря
Фото - © Администрация г.о. Люберцы
Легкоатлетический забег от сообщества «5 верст Наташинский» пройдет в эту субботу, 14 декабря, в Центральном парке городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Встречаются спортсмены и волонтеры традиционно в 08:45 около часов у входа в парк.
Организаторы предупреждают о необходимости одеваться в соответствии с погодными условиями. По прогнозу синоптиков, завтра ожидается морозное снежное утро.
В прошлую субботу, 7 декабря, в утреннем забеге приняли участие 34 бегуна и 24 волонтера.
Самыми быстрыми на прошлой неделе стали: Дмитрий Горелышев (00:19:33) и Юлия Вахромова (00:26:18).
Первый финиш в системе 5 верст состоялся у одного участника.
Клуб «10 финишей» и «25 финишей» сообщества пополнили по одному легкоатлету.
После забега участников старта традиционно ждёт горячий чай с полезными сладостями, а именинников недели — коллективное поздравление.
Возрастные ограничения: 6+.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.