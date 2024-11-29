Традиционный легкоатлетический забег пройдет в Люберцах 30 ноября

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Легкоатлетический забег от сообщества «5 верст Наташинский» пройдет уже 30 ноября в Центральном парке городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники традиционно встречаются в 08:45. Организаторы забега предупреждают о необходимости одеваться в соответствии с погодными условиями.

23 ноября в спортивном мероприятии приняли участие свыше 30 бегунов и 17 волонтеров.

Самыми быстрыми на прошлой неделе стали: Руслан Наврузбеков (00:19:50) и Александра Новичкова (00:28:15).

Первый финиш в системе 5 верст состоялся у Тимура и Артема Мамедовых.

Клуб «100 финишей» сообщества пополнила Елена Самойлова. Она стала первой девушкой, вступившей в клуб. Ранее в нем было три участника: Михаил Агеев, Дмитрий Горелышев и Роман Самойлов.

После забега атлетов традиционно ждет горячий чай с полезными сладостями.

Возрастное ограничение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.