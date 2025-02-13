Традиционное муниципальное военно-патриотическое мероприятие «Я служу России» провели в серпуховском Дворце торжеств

13 февраля во Дворце торжеств «Центральный» провели традиционное муниципальное военно-патриотическое мероприятие «Я служу России». Его организатор — Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи Серпухова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие проводится с 2008 года и с каждым годом привлекает все больше юношей и девушек.

Школьники, кадеты и воспитанники патриотических клубов округа получили возможность ближе познакомиться с профессиями силового блока.

Представители Военного Комиссариата, филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого, УМВД России «Серпуховское», Росгвардии и филиала Московского пограничного института ФСБ рассказали участникам о службе в силовых структурах и органах обеспечения правопорядка, а так же о порядке поступления в профильные учебные заведения.

Подобные мероприятия проводим регулярно, что бы у выпускников серпуховских школ была возможность ближе познакомиться с различными профессиями и специальностями. Уверен, это поможет им сделать правильный и осознанный выбор своего дальнейшего пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.