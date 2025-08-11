Товарищеский матч России и Иордании может пройти на стадионе «Мордовия Арена»

На стадионе в Саранске может пройти матч между сборными России и Иордании

Стоит отметить, что встреча России и Иордании запланирована на 4 сентября. Пока имеется информация только о том, что игра будет домашней для подопечных Валерия Карпина.

Сама «Мордовия Арена» отличается вместимостью почти 44 тыс. человек. Строилась она специально для под ЧМ-2018, на ней прошло 4 матча группового этапа мундиаля. Также на стадионе выступала «Мордовия», сейчас там планирует выступать команда «Пари НН», так как их основной стадион в Нижнем Новгороде на время закрыт из-за ремонта.

5 августа на «Мордовия Арене» провели первый раунд Пути регионов FONBET Кубка России между любительскими командами «Шумбрат» и «Кристалл-МЭЗТ». Данное мероприятие посетили больше 17 тыс. зрителей.