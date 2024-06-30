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Товарищеский матч чеховской и истринской больниц прошел на стадионе «Химик»

На стадионе «Химик» в Подмосковье состоялся товарищеский матч коллективов чеховской и истринской больниц, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Поддержать игроков пришли многие сотрудники чеховской больницы, которые выкрикивали кричалки и держали плакаты в знак поддержки.

«В пользу чеховской команды „Чайка“! Со счетом 3:1 мы победили. Чеховская больница за здоровый и активный образ жизни. Подобные матчи станут началом доброй традицией для нас и гостей городского округа Чехов», — сказал главный врач больницы Чехова Андрей Попов.

Подготовительные тренировки проходили на стадионе «Химик». В течение двух месяцев под руководством тренера, врачи разных специальностей разминались и изучали разные комбинации самой игры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.