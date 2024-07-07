Торжественное закрытие военно-спортивной игры «Победа» прошло в Подмосковье

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» подвели итоги «Победы» — самой массовой военно-спортивной игры в России. Сильнейшей стала команда из Ярославской области, на втором месте — Вологодская область, на третьем — Нижегородская. Волгоградская область и Красноярский край расположились на четвертой и пятой позициях соответственно, сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.

Почетными гостями церемонии награждения стали заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев, министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров и другие.

От имени Минобороны России победителей поздравил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Сергей Гусев.

«Достойно выдержав финальные испытания, в бескомпромиссной борьбе вы завоевали право называться победителями. Победа — это всегда преодоление себя, результат полной самоотдачи и твердости характера в достижении намеченной цели. Символично, что Игра носит именно такое название. Участие в ней способствует не только физическому и духовному развитию, но и дает возможность приобщиться к истории побед нашего великого Отечества», — подчеркнул Сергей Гусев.

Юнармейцев со всей страны поприветствовала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе:

«Ребята, я всех вас поздравляю, вы все большие молодцы, кто сегодня здесь стоит. Каждый из вас — победитель! Приятно наблюдать, как вы развиваетесь с каждым годом, как становитесь сильнее, результативнее, вы настоящий образец для всей молодежи. Гордимся вами!»

Отдельные теплые слова министр передала команде «Патриоты Подмосковья», представлявшей регион на соревнованиях, и ее капитану Екатерине Малай.

Юнармия Московской области — одно из самых стремительно развивающих движений на территории региона. Сейчас оно насчитает уже более 54 тысяч юнармейцев. Ребята навещают наших ветеранов, ухаживают за памятниками, отвозят помощь на Донбасс, пишут письма со словами поддержки военнослужащим, отдающих свой долг в зоне СВО.

На территории региона проходит много мероприятий, которые призваны поддержать движение и его активистов — военно-патриотические сборы, игры и слеты, организовываются разные обучения. Например, второй год Министерство информации и молодежной политики Московской области проводит «Школу пилотирования БПЛА», где опытные инструкторы обучают навыкам пилотирования беспилотными летательными аппаратами, базовым навыкам ремонта и настройки дронов. Также второй год успешно реализуется Медиашкола «Юнкор МО» для юнармейцев. Она помогает создать новые и поддержать существующие проекты в сфере медиаосвещенияпатриотического блока. Обучение проводят профессиональные журналисты, специалисты, имеющие опыт работы в Подмосковных изданиях, телеканалах и радио. Основные направления обучения — это журналистика, SMM, фотография, видеосъемка, модерирование и ведение мероприятий.

Кроме того, отдельное внимание уделяется организации работы Домов Юнармии. Их в регионе сейчас уже 10. Там юные патриоты оттачивают навыки по различным видам подготовки вооруженных сил, совершенствуют физическую форму и воспитывают командных дух.

Команде-победительнице вручили флаг Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Все призеры получили сертификаты на спортивный инвентарь от 40 тысяч до 150 тысяч рублей.

«Ребята, я от души поздравляю каждого из вас! Задумайтесь, сколько детей учится в вашей родной школе? А сколько во всем вашем регионе. Но сегодня здесь, в сердце страны стоите именно вы, всего 10 человек — а это значит, что вы достойны и все делаете правильно! Всех с праздником, не останавливайтесь на достигнутом, победа будет за нами!», — подчеркнул Начальник Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Никита Нагорный.

После церемонии награждения состоялся концерт, на котором выступили певица Юта, финалист проекта «Голос» Василий Пасечник и рэпер Леван Горозия.

В этом году игра «Победа» объединила более 140 тысяч ребят на муниципальных и региональных этапах, а на финал приехали сильнейшие юнармейцы со всех регионов России. На протяжении недели команды показывали свои силы в прохождении полосы препятствий, оказании доврачебной помощи, стрельбе, знании истории Отечества и многом другом.

В организации игры помогали активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Они были закреплены за командами юнармейцев из 89 субъектов Российской Федерации, сопровождали участников, работали на этапах.

Главной судьей соревнований стала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Военно-спортивная игра «Победа» проходит при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.