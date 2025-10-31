Торжественное мероприятие, посвященное Дню тренера, прошло в Ступине

В Ступине в Ледовом дворце им. В. Боброва 30 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню тренера, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие собрало тренеров, спортсменов и почетных гостей, которые пришли отметить достижения и вклад тренерского сообщества в развитие физической культуры и спорта в округе.

Героев праздника поздравил глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения «Единая Россия» Сергей Мужальских: «Мы собрались, чтобы отметить ваш профессиональный праздник и выразить искреннюю благодарность за вашу неоценимую работу. Вы не просто обучаете детей и молодежь спортивным навыкам, но и формируете их характер, тренируете волю и делаете из них спортсменов, которые прославляют наш округ на различных соревнованиях. Ваша работа имеет огромное значение для воспитания здорового и активного поколения. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в вашей деятельности. Спасибо, что вы остаетесь преданными своему делу и продолжаете вдохновлять наших жителей заниматься спортом».

Руководитель муниципалитета отметил, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева Ступино реализует проекты по развитию спортивной инфраструктуры: капитально отремонтирован спортивный комплекс с бассейном, строятся спортивные и воркаут-площадки, приступили к масштабной реконструкции стадиона «Металлург».

Глава округа вручил тренерам, которые внесли значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, награды местного и областного уровня.

К поздравлению присоединился председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

«Ваша важнейшая задача — быть наставником, воспитывать настоящих спортсменов и достойных граждан нашей страны. Поздравляю и желаю всего наилучшего!», — поделился он.

Ступинские спортсмены ежегодно показывают высокие результаты на всероссийских соревнованиях, в первенстве Московской области, областной спартакиаде, Кубке Губернатора Московской области.

Лучшие спортсмены и команды округа приняли участие в 651 соревновании разного уровня, в том числе всероссийских и международных. В 2025 году спортсмены заняли 549 призовых мест.

