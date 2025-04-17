«Торпедо» не заинтересован в продолжении сотрудничества с Войновым и Кагарлицким

«Торпедо» не желает продлевать соглашения с Войновым, Кагарлицким и Свечниковым

Руководство «Торпедо» не планирует продлевать контракты с защитником Вячеславом Войновым, а также с форвардами Дмитрием Кагарлицким и Андреем Свечниковым. Действующие соглашения хоккеистов истекают в конце мая 2025 года, сообщает Metaratings.ru .

Все трое игроков пополнили состав «Торпедо» в предыдущее межсезонье, перейдя из «Ак Барса».

35-летний Войнов в сезоне 2024/25 принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата FONBET КХЛ, заработав 22 очка (6+16) с показателем полезности «+5». В плей-офф он сыграл в 4 матчах, забив один гол при показателе полезности «-3».

Кагарлицкий, которому также 35 лет, отыграл 62 игры в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, набрав 36 очков (9+27) с показателем полезности «-9». В плей-офф он провел 2 матча с показателем полезности «-1».

28-летний Свечников вышел на лед в 57 матчах регулярного чемпионата FONBET КХЛ и записал на свой счет 24 очка (13+11) с показателем полезности «0». В плей-офф он принял участие в 3 играх при показателе полезности «-1».