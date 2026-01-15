«Торино» рассчитывает перехватить защитника Рикардо у московского «Динамо»

«Торино» обдумывает возможность сделать более привлекательное в финансовом плане предложение по трансферу защитника «Ботафого» Давида Рикардо, сообщает Metaratings.ru .

Ранее Иван Карпов говорил, что Рикардо перейдет в «Динамо» за 6,5 млн евро. Однако, по имеющимся данным, окончательная договоренность по трансферу еще не достигнута, поскольку переговоры по личному контракту игрока продолжаются.

По информации Opovo, «Торино» предпринимал попытки арендовать защитника, но оба предложения итальянского клуба были отвергнуты.

Действующий контракт Рикардо с «Ботафого» истекает 31 декабря 2028 года. В активе 23-летнего футболиста 29 матчей в составе команды во всех турнирах, один забитый мяч, одна голевая передача, четыре желтые и две красные карточки.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7 млн евро.

