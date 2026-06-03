Тяжелоатлеты Подмосковья завоевали четыре медали в Ноябрьске

Спортсмены Московской области выиграли четыре медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15–23 лет, которое проходит с 1 по 7 июня в Ноябрьске. В турнире участвуют 211 атлетов из 41 региона страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Серебряную медаль среди юниорок в весовой категории до 55 кг завоевала Мария Колесова из областного центра олимпийских видов спорта в Богородском городском округе. В толчке спортсменка подняла 94 кг, а в сумме двоеборья показала результат 166 кг. Победительницей в этой категории стала представительница Волгоградской области, бронзу выиграла Марта Михайлова из Москвы.

Дважды бронзовым призером среди юниоров в весе до 55 кг стал Михаил Крыгин, представляющий СШОР по летним видам спорта из Старой Купавны Богородского округа. Он завоевал медали за результат в толчке — 110 кг и по сумме двоеборья — 195 кг. Победу одержал спортсмен из Вологодской области, серебро — у тяжелоатлета из Красноярского края.

Соревнования проходят в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» имени Юрия Морозова. Победители первенства получат право выступить на молодежном чемпионате Европы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.