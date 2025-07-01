Тяжелоатлеты Подмосковья завоевали четыре медали на международных соревнованиях

Представители Московской области в составе сборной России завоевали четыре медали на международных соревнованиях по тяжелой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов». В копилке региональных тяжелоатлетов «серебро» и три «бронзы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Серебряным призером «Кубка сильнейших спортсменов» стала Евгения Гусева из Люберец. Она выступала в весовой категории 71 кг и заняла второе место с результатом 216 кг в сумме двоеборья.

Бронзовым призером стала Варвара Кузминова из Богородского городского округа в весовой категории 81 кг и результатом в сумме двоеборья 217 кг. Еще две «бронзы» в общую копилку сборной России принесли Виктория Орлова в категории 81+ кг с результатом 216 кг в сумме двоеборья и Максим Могучев в весовой категории 102 кг и результатом 360 кг. Оба атлета также представляют городской округ Люберцы.

По итогам турнира национальная сборная заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав семь золотых, четыре серебряных и пять бронзовых наград.

Международные соревнования по тяжелой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов» проходили в Москве с 26 по 28 июня. В соревнованиях принимали участие спортсмены России, Белоруссии, Венесуэлы и Кубы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.