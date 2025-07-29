Тяжелоатлеты Богородского округа взяли 16 медалей на Всероссийском турнире

С 22 по 27 июля проходил юбилейный — десятый Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». Соревнования проводились в год 140-летия российской атлетики и были посвящены Владиславу Краевскому и Георгию Рибопьеру, которые внесли ценный вклад в развитие российской атлетики. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состязаниях приняли участие более 500 спортсменов из 35 регионов страны. Борьба была крайне напряженной, а результаты — впечатляющими.

На всероссийских соревнованиях в Москве блестяще выступили воспитанники школы олимпийского резерва и физкультурно-спортивного комплекса «Купавна» из Богородского округа. В копилке побед пять медалей высшего достоинства, три — серебро и восемь — бронза.

Как признались спортсмены из Богородского округа, они усердно тренировались на протяжении длительного времени, чтобы достойно представить свой регион и показать свое мастерство. Завоеванные медали и места — тому явное подтверждение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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