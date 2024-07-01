Тяжелоатлет Подмосковья установил новый рекорд в ДНР

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» установил новый рекорд России в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Агаджанян отбуксировал автобус ПАЗ весом около 6 тонн на расстояние 73,9 метров за 2 минуты 51 секунду одновременно надув до разрыва 9 грелок во время движения. Попытка проходила в городе Шахтерск. Бабушка и дедушка люберчанина работали на шахтах Донбасса.

Рекорд зафиксировала экспертная группа международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира».

Сам рекорд является очень сложным даже для профессиональных представителей силового экстрима. Протянуть транспорт такого веса на расстояние — непростая задача, тем более если к буксировке добавить надувание грелок до разрыва.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.