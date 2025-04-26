Тимофей Мозгов и Егор Вяльцев посетят игры «Финала четырех» Школьной лиги Подмосковья

Звездными гостями «Финала четырех» Школьной лиги по баскетболу станут профессиональные игроки Тимофей Мозгов и Егор Вяльцев. Решающие игры пройдут 27 апреля на стадионе «Труд» в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Воспитанник подмосковного клуба «Химки», чемпион NBA в составе «Кливленд Кавальерс», бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы Тимофей Мозгов и мастер спорта международного класса, двукратный обладатель Еврокубка в составе баскетбольного клуба «Химки», чемпион России, чемпион Единой лиги ВТБ, главный тренер команды «ЦСП-Химки» Егор Вяльцев поприветствуют участников финальных матчей Школьной лиги Московской области по баскетболу 3×3.

В рамках решающих баталий на паркет выйдут команды юношей из Истры, Подольска, Щёлкова и Балашихи, а среди девушек сыграют Наро-Фоминск, Подольск, Домодедово и Балашиха.

Напомним, ранее в Балашихе определились абсолютные победители «Финала четырех» по шахматам, где гостем был чемпион России до 15 лет по шахматам, многократный победитель всероссийского финала «Белой ладьи», подольский спортсмен, входящий в десятку лучших юных игроков мира Святослав Лисенков.

Самой многочисленной по составу звездных гостей станет финальная часть соревнований Школьной лиги по волейболу в Подольске 28 апреля. Матчи посетят олимпийский чемпион, победитель Мировой лиги и Лиги наций, обладатель Кубка мира и чемпион мира среди юниоров Александр Соколов, чемпионка Европы, трехкратный обладатель Суперкубка России, игрок московской команды «Динамо» Елизавета Синицына, чемпион Европы, дважды серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Антон Аношко, чемпионка мира 2010 года Леся Махно и заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Коруковец.

Гостями финальных игр по футзалу в Щёлкове 29 апреля станут двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Евгений Алдонин и трехкратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива», чемпион Голландии в составе «Аякса», посол чемпионата мира-2018 в России Дмитрий Булыкин.

Подробнее ознакомиться с расписанием финальных игр и посмотреть прямые трансляции можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и Telegram.

Для СМИ предусмотрена аккредитация! Для участия в освещения мероприятия необходимо направить заявку с указание ФИО корреспондента, фотографа, оператора на электронную почту: mosoblsport@list.ru. Дополнительная информация по телефону: +7-916-931-25-22 (Светлана Ушакова).

Напомним, что на муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 000 юных спортсменов. Всего в соревнованиях и активностях Единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.