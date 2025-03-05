Тхэквондисты спортшколы «Черноголовка» приняли участие в фестивале боевых искусств

Мероприятие, прошедшее под эгидой Московской областной федерации Айкидо, расположилось в уютном и просторном спортивном комплексе Православной гимназии имени священномученика Константина Богородского в городе Ногинске.

Тема фестиваля в этом году — самозащита — была выбрана не случайно. В современном мире умение защитить себя — это не просто полезный навык, а необходимость. Фестиваль предоставил ребятам уникальную возможность погрузиться в мир боевых искусств, получить практические знания и отточить свои навыки.

Программа фестиваля была насыщенной и интересной. Она началась с захватывающих показательных выступлений мастеров боевых искусств. Участники с замиранием сердца наблюдали за виртуозным владением техниками, за грацией и силой, за идеальной координацией движений. Эти выступления не только вдохновили юных спортсменов, но и продемонстрировали красоту и эффективность боевых искусств.

После показательных выступлений наступила очередь практических занятий. Опытный тренер демонстрировал приемы самообороны, поэтапно разбирая каждое движение. Ребята внимательно следили за каждым жестом, стараясь повторить показанные техники. Затем они отрабатывали эти приемы в течение некоторого времени, под чутким руководством тренера. Эта практическая часть фестиваля была особенно ценной, позволив ребятам закрепить полученные знания и почувствовать себя более уверенными в своих силах.

По окончании фестиваля каждый участник получил памятный сертификат, подтверждающий его участие в этом важном мероприятии, а также приятный подарок, который надолго напомнит им о ярких и полезных выходных.

Участие в фестивале стало незабываемым опытом для юных спортсменов СШ «Черноголовка», дав им не только новые знания и навыки, но и ценные жизненные уроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.