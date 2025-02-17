Тхэквондисты Рузского округа взяли две медали на соревнованиях в Воронеже

На прошедших выходных в Воронеже прошли межрегиональные соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Памяти Ю. В. Телкова». В них приняли участие около 450 спортсменов из более 8 регионов Российской Федерации, в том числе спортсмены из Рузского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие около 450 спортсменов из более 8 регионов Российской Федерации, в том числе спортсмены из Рузского муниципального округа.

Спортсменка из спортивной школы «Руза» Гостенкова Камила в составе сборной команды Московской области завоевала золотую медаль в весовой категории 49 кг. Данное достижение позволяет выступить в финале летней спартакиады, которая пройдет в Набережных Челнах (Республика Татарстан) в период с 26 по 29 июня 2025 года.

Еще один наш спортсмен — Гончаров Данила — занял 3-е место в весовой категории 54 кг.

Тренер-преподаватель — Алиева Даяна Мусиевна.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.