Тхэквондисты Подмосковья завоевали четыре медали Всероссийских соревнований

Подмосковные спортсмены в составе сборной региона завоевали четыре медали Всероссийских соревнований по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проводились среди юношей и девушек, юниоров и юниорок и мужчин и женщин. В первый день турнира воспитанники училища олимпийского резерва № 1 завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали. Победителем турнира в весовой категории 63 кг стал Иван Антипкин. Вторые места заняли Хайбула Курбанов в весовой категории 87 кг и Арам Мурадян в весовой категории 54 кг. «Бронзу» соревнований завоевал Егор Шефатов в весовой категории 87 кг.

Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Рязанского Кремля» проходили в г. Рязань с 3 по 6 мая 2024 года. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.